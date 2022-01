Nowy Sącz. Okradał domy i garaże, ale jest już w rękach policji. Seryjnego włamywacza zdradziło nerwowe zachowanie [ZDJĘCIA]

- Po wylegitymowaniu ustalono, że kierowcą forda był 22-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, natomiast na miejscu pasażera podróżował jego 27-letni znajomy. W trakcie kontroli obaj mężczyźni byli nerwowi i cały czas spoglądali na siebie. Kiedy funkcjonariusze zajrzeli do wnętrza pojazdu, znaleźli tam małego quada i mini crossa, a także dużą ilość sprzętu budowlanego - relacjonuje Aneta Izworska z zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

W ich w samochodzie funkcjonariusze znaleźli również łomy, kominiarki, latarki i rękawiczki. Używali ich przy włamaniach.

Jak się później okazało przedmioty, które mieli w aucie pochodziły z włamań do garażów, które zgłoszono dzień wcześniej w dwóch miejscowościach w powiecie.

- Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do sądeckiej komendy. W toku realizowanych w sprawie czynności policjanci udowodnili 27-latkowi łącznie 6 kradzieży z włamaniem, których dopuścił się w styczniu br. na terenie Nowego Sącza i okolicznych miejscowości. Sądeczanin usłyszał zarzuty, a za popełnione przestępstwa grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Część odzyskanego mienia trafiła z powrotem do prawowitych właścicieli - dodaje Izworska