Nowy Sącz. Oszuści grasują na Sądecczyźnie. Podszywają się pod pracowników poczty i policjantów

- Ważne, by sposób radzenia sobie w takich sytuacjach dotarł do jak najliczniejszej grupy osób starszych, dlatego policjanci apelują również do dzieci, wnuków i sąsiadów seniorów o przekazywanie takich informacji. Im więcej osób będzie miało świadomość, jak wygląda schemat wyłudzania pieniędzy różnymi metodami stosowanymi przez oszustów, tym mniej z nich da się oszukać - dodaje Basiaga.