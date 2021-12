Nowy Sącz. Pasterki 2021 w sądeckich kościołach. O której odprawiane będą msze święte? [LISTA KOŚCIOŁÓW] Ant

Pasterka, czyli uroczysta msza święta odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia upamiętnia oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. W Polsce jest jedną z najważniejszych świątecznych tradycji. W tych mszach co roku uczestniczyły tłumy sądeczan, które o północy wyruszały do kościołów. Sprawdź w jakich kościołach i o której będą odbywać się pasterki.