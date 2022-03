Nowy Sącz. Pierwsi uchodźcy z Ukrainy pojawili się w stolicy regionu. Do Stryja rusza transport z darami Tatiana Biela

Cała Sądecczyzna włączyła się we wsparcie dla walczących z rosyjską agresją Ukraińców arch. starosadeckie.info

Wczoraj (28 lutego) do Nowego Sącza przybyła pierwsza grupa uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. - To kilkadziesiąt osób, głównie kobiety i dzieci - mówi prezydent Ludomir Handzel. Informuje również, że dziś (21 marca) w nocy wyrusza pierwszy tir z darami dla miasta partnerskiego Stryj. Jak się okazuje, do tego ukraińskiego miasta blisko granicy z Polską wciąż napływają nowe fale uchodźców ze wschodniej Ukrainy.