Nowy Sącz. Pierwszy dzień matur. Maturzyści mierzą się z egzaminem z języka polskiego [ZDJĘCIA]

FLESZ - Komu rząd dopłaci do wakacji?

W tym roku matury rozpoczęły się 8 czerwca i potrwają do 29 czerwca. Egzamin dojrzałości będzie zdawać ponad 520 uczniów w powiecie nowosądeckim i niespełna 1000 w powiecie limanowskim. Wyjątkowo absolwenci szkół podejdą jedynie do pisemnych matur. To też jest możliwe tylko i wyłącznie przy zastosowaniu wytycznych wydanych przez: Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny.