Nowy Sącz planuje budowę kolejnych ścieżek rowerowych. Gdzie będą przebiegać?

Władze miasta szukają projektanta, który zaprojektuje cztery ścieżki rowerowe nad Dunajcem, Kamienicą i Łubinką. Zgodnie z warunkami ogłoszonego właśnie przetargu nowe ścieżki mają stanowić przedłużenie już istniejących w mieście tras rowerowych. Projekt i dokumentacja mają być gotowe do 31 lipca. Oferty można składać w Urzędzie Miasta w Nowym Sączu do 17 czerwca do godz. 11.