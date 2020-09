Nowy Sącz: pogoda weekendowa. Pogoda od piątku 11.09, do niedzieli 13.09. Sprawdź długoterminową pogodę na weekend dla Nowego Sącza

Pogoda na sobotę

W sobotę będzie pochmurno z nielicznymi przejaśnieniami, możliwy deszcz. Temperatura wyniesie od 8 st. na Suwalszczyźnie do 14 na Dolnym Śląsku. W Małopolsce najcieplej będzie w Nowym Sączu i Limanowej - do 13 st. C, w Krakowie, Chrzanowie 12 st. C, a najchłodniej w Nowym Targu -...