Nowy Sącz. Pogrzeb Józefa Jareckiego w sobotę na Cmentarzu Komunalnym

Policjanci wyważyli drzwi, żeby ująć poszukiwanego mężczyznę

Wyważeniem drzwi do jednego z domów w Chełmcu zakończyła się środowa (29 stycznia) akcja sądeckich policjantów. Funkcjonariusze zatrzymali 41-letniego mężczyznę, realizując sądowy nakaz doprowadzenia go do zakładu karnego na odbycie kary. W mieszkaniu ujawnili też narkotyki.