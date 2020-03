Wiosenna wystawka w Nowym Sączu już niedługo

Mieszkańcy Nowego Sącza od 16 marca do 24 kwietnia będą mogli za darmo pozbyć się odpadów wielkogabarytowych podczas tzw. jesiennej wystawki. To okazja, żeby za darmo pozbyć się niepotrzebnych mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD, opon, czy złomu. Jedyne co trzeba zrobić, to wystawi...