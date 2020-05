Nowy Sącz. Prezydent Ludomir Handzel rapuje w #hot16challenge? Kogo nominował? [WIDEO]

Zachęca do wpłaty na siępomaga.pl i nominuje wszystkich sądeczan. Posłuchajcie sami.

-Nie będę rapował bo jak mów klasyk Peja – „Flow to ma Joe ja mam tylko gadane”-rozpoczyna prezydent.

Hot16challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Początkowo w akcji brali udział głównie wykonawcy rap i hip-hop z z czasem dołączają do niej gwiazdy pop czy osoby publiczne, również prezydent Andrzej Duda zarapował na szczytny cel.

Wraz z wyzwaniem uszyła zbiórka - “Beef z koronawirusem #hot16challenge” dla Siepomaga.pl. Zarówno nominowani jak i fani mogą wpłacać pieniądze na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce z koronawirusem. link do zbiórki