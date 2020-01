Nowy Sącz. Przed ptasią grypą przestrzega powiatowy lekarz weterynarii

- Kury, gęsi i kaczki należy trzymać w zamknięciu, tam też poić i karmić. Nie powinny mieć kontaktu z dzikim ptactwem. Przed wejściem do pomieszczenia z ptakami należy zdezynfekować obuwie - mówi Mariusz Stein, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Dodaje, że to zalecenia ministerstwa rolnictwa, które obowiązują również hodowców papug czy gołębi.

Ogniska ptasiej grypy wykryto już w województwach lubelskim i wielkopolskim. Sześć tysięcy sztuk gęsi reprodukcyjnych zostanie zabitych w hodowli w miejscowości Zalesie w powiecie kolskim. To już drugi przypadek występowania zjadliwego wirusa H5N8 na terenie Wielkopolski, potwierdzony przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Na początku stycznia w powiecie ostrowskim zagazowano 65 tysięcy kur niosek.

Wirusa przenoszą dzikie ptaki, które latają na duże odległości, stąd apel o zamykanie drobiu w kurnikach.