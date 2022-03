Nowy Sącz. Remonty paraliżują miasto. Prezydent Ludomir Handzel zmienił harmonogram prac przy skrzyżowaniu ul. Lwowskie i Nowochruślickiej Joanna Mrozek

Remont skrzyżowania ulic: Lwowska – Prażmowskiego - Nowochruślicka rozpocznie po Wielkanocy Google Street View print screen

W godzinach szczytu całe miasto stoi w korkach. Tak było we wtorek (22 marca). Nowy Sącz się zatrzymał, przyczyniły się do tego remonty ulicy Młyńskiej wraz z przebudową ronda przy szpitalu, ul. Nawojowskiej, ul. Starowiejskiej czy pierwsze prace związane z remontem skrzyżowania ulic Lwowskiej, Prażmowskiego i Nowochruślickiej. To właśnie na tym skrzyżowaniu zaawansowane prace miały rozpocząć się końcem marca. Prezydent Ludomir Handzel zdecydował o zmianie harmonogramu i rozpoczęciu tych prac po świętach wielkanocnych. Czy to pomoże rozładować korki?