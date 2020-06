Nowy Sącz. RTCK pomaga pacjentom szpitali. Akcja ma ogólnopolski zasięg

FLESZ - Komu rząd dopłaci do wakacji?

Renata Tokarz z Biura Prasowego fundacji RTCK przybliża szczegóły tego oryginalnego projektu.

- Naszym celem jest nieść nadzieję i radość tym, którzy w czasie pandemii borykają się z chorobą i samotnością - wyjaśnia motywy pomysłodawców akcji.

“Biblioteka Ozdrowieńców” oferuje wartościowe książki dla pacjentów szpitali i innych placówek z całodobową opieką, w tym hospicjów. Pierwsza pula trafiła do dwóch krakowskich placówek: Szpitala Uniwersyteckiego oraz Szpitala im. Żeromskiego.

- Dziś nasza akcja to już tysiące przekazanych książek i realna szansa na to, że tytuły od RTCK trafią do chorych potrzebujących wsparcia duchowego w kilkuset szpitalach w całej Polsce - zapewnia przedstawicielka fundacji.

Podkreśla również, że dystrybuowane książki mają za zadanie dawać motywację, stawiać pytania i pokazywać, że jest nadzieja nawet wtedy, kiedy z perspektywy czysto ludzkiej wygląda, że jej już nie ma.