Nowy Sącz. Ruszył trzydniowy Jarmark Świąteczny pełen ozdób, smakołyków i atrakcji dla dzieci Janusz Bobrek

Na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Jana Długosza 2 ruszył trzydniowy Jarmark Świąteczny. Oprócz oryginalnych ozdób świątecznych, choinek czy świątecznych smakołyków można na nim nabyć rękawice furmańskie czy piękne czapki. W sobotę czeka na was mnóstwo atrakcji w godz. od 16 do 19, zaś w niedzielę od 13 do 17. Spotkacie tam św. Mikołaja, kolędników, posłuchacie występów najmłodszych i przystroicie lukrem korzenne pierniczki. Warto się wybrać!