Nowy Sącz. Ruszyła budowa nowego skrzydła Sądeckiego Hospicjum [ZDJĘCIA]

Dzięki rozbudowie Sądeckiego Hospicjum przybędzie 28 nowych miejsc dla chorych, którzy zyskają także większą przestrzeń do odpoczynku, rehabilitacji, a także modlitwy.

- W tym budynku powstanie nowa kaplica, nowa sala do fizjoterapii, nowy ogród zimowy, duża przestrzeń do spotkań, które do tej pory były ograniczone, na Wigilię czy spotkania z wolontariuszami czy organizacji jakichkolwiek innych zajęć na terenie hospicjum - mówi Mieczysław Kaczwiński, prezes Sądeckiego Hospicjum.

Jeśli epidemia koronawirusa nie przeszkodzi w planach to nowy budynek przy ul. Nawojowskiej 155A może stanąć już za rok. Inwestycja pochłonie ponad 3,5 mln zł. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” nie otrzymało na ten cel żadnych środków zewnętrznych, musi więc liczyć na swoje zasoby oraz wsparcie ze strony sponsorów i sądeczan, w tym m.in. z 1 procenta podatku czy akcji Pola Nadziei (w tym roku niestety nie udało się jej przeprowadzić).