Nowy Sącz. Ruszyła jesienna wystawka. W które dni można pozbyć się odpadów wielkogabarytowych? [LISTA] JAB

Mieszkańcy Nowego Sącza od 27 września do 29 października 2021 roku mogą za darmo pozbyć się odpadów wielkogabarytowych podczas tzw. jesiennej wystawki. To okazja, żeby bez kosztów pozbyć się niepotrzebnych mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD, opon czy złomu. Jedyne co trzeba zrobić, to wystawić w dniu odbioru śmieci przed swoją posesję najpóźniej do godz. 8.