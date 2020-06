Nowy Sącz. Sądeccy maturzyści już po egzaminie z języka angielskiego. Był trudny? [ZDJĘCIA]

Maturzyści przystąpili dzisiaj do egzaminu z j. angielskiego w wersji podstawowa i rozszerzonej. Uczniowie z I i II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu uważają, że egzamin był łatwy i są pełni optymizmu. I choć z powodu przesunięcia terminu matur mieli więcej czasu na przygotowanie się do tego najważniejszego sprawdzianu w życiu, część z nich żałuje, że nie mogła przygotowywać się do egzaminu także na zajęciach szkolnych. Zapraszamy do obejrzenia galerii.