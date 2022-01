Nowy Sącz. Sądecka starówka odstrasza? Śmieci i powyciągane kostki brukowe psują jej urok. Jest szansa, że to się zmieni [ZDJĘCIA]

Na wygląd starówki narzekają mieszkańcy oraz właściciele kamienic w pobliżu centrum. Wśród największych bolączek wymieniają problem ze śmieciami. Jest ich dużo, bo przechodnie zamiast wyrzucać je do postawionych co kilka metrów koszy, rzucają je na ziemię. Ulica Jagiellońska to miejsce, które szczególnie upodobali sobie również bezdomni i osoby nadużywające alkoholu. Po ich pobytach zostają nieprzyjemne ślady.

- Fruwają papiery, leżą porozbijane butelki, a niedopałków z papierosów nie nadążam już zbierać. Wczoraj było tutaj sześciu pracowników firmy sprzątającej, więc dziś jest lepiej. Latem zdarzało się, że wychodząc rano z kamienicy natrafiłem na wymiociny, niestety były też fekalia. Musiałem wtedy szybko działać i sprzątać to sam, bo jak to wygląda - skarży się pan Leszek, mieszkaniec centrum.