Nowy Sącz. Sądecki Urząd Pracy ma nową siedzibę? Zobacz jak wygląda [ZDJĘCIA]

Sądecki Urząd Pracy zmienił swoją siedzibę. Urzędnicy opuścili budynek przy ul. Węgierskiej 146 i przenieśli się do nowego obiektu mieszczącego się przy ul. Zielonej 55. Znajdować się tam będzie również Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta. 29 maja, w trakcie uroczystości otwarcia nowej siedziby SUP symboliczne klucze do obiektu przekazał prezydentowi Ludomirowi Handzlowi właściciel budynku Adam Górski. Ulica Zielona 55 to nowy adres Sądeckiego Urzędu Pracy i Wydziału Architektury i Urbanistyki. Dziś (29 maja) odbyło się uroczyste przekazanie budynku. Symboliczny klucz przekazał na ręce Prezydenta Ludomira Handzla właściciel budynku Adam Górski.