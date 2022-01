Nowy Sącz. Sądeczanin Jędrzej Bigosiński robi karierę aktorską. Zaczęło się od roli w filmie o Zenku Martyniuku [ZDJĘCIA]

Jędrzej Bigosiński

Urodził się 7 listopada 1993 roku w Krynicy - Zdroju. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Długosza w Nowym Sączu, a w 2018 roku rozpoczął naukę na Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Po jej ukończeniu nabrała tempa kariera aktorska sądeczanina.

Bez wątpienia rola w bardzo głośnym filmieprodukcji Telewizji Polskiej „Zenek” dała sądeckiemu aktorowi rozgłos i była trampoliną do dalszej kariery firmowej. Chodź na razie jest on na początku swojej drogi aktorskiej trzymamy kciuki za jej rozwój

Do słynnych aktorów na Sądecczyźnie mamy bowiem spory szczęście. Jędrzej to już kolejny aktor związany z Nowym Sączem, który dołączył do pokaźnego grona znanych odtwórców ról teatralnych, filmowych i serialowych.