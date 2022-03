Nowy Sącz. Ścieżka rowerowa nad Kamienicą zostanie rozbudowana. Będzie prowadzić do Skałek

Pięciokilometrowa ścieżka pieszo - biegowo - rowerowa wzdłuż Kamienicy powstała już prawie trzy lata temu i od tego czasu cieszy się ogromną popularnością.

Inwestycja zrealizowana w 2019 roku obejmowała remont istniejącej już ścieżki o długości 2,3 km wzdłuż Alei Piłsudskiego oraz budowę nowej, dwukierunkowej trasy biegowo-rowerowej o długości 2,4 km – po drugiej stronie rzeki, równolegle do ulicy Jamnickiej.

Już wtedy zapowiadano jej rozbudowę. Był plan, aby w przyszłości ścieżka została połączona z systemem tras pieszych i rowerowych w mieście, w tym również z trasą EuroVelo.

Na razie jednak prezydent zapowiedział jej rozbudowę o kolejne pół kilometra - od kładki na wysokości sklepu Agata Meble do miejsca grillowego, które powstało w ubiegłym roku.

Znajdują się tam dwie zadaszone wiaty ze stolikami i ławeczkami, palenisko i atrakcje dla dzieci. Był to zwycięski projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza 2020, który zyskał aprobatę nowosądeczan. To właśnie do tego miejsca prowadzić będzie ścieżka rowerowa.