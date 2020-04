Nowy Sącz. Sesja widmo? Nadal nie ma porozumienia między radnymi

- Wiele razy proponowałem urządzenie hali sportowej w MOSiR. Tam każdy uczestnik sesji miałby ponad 30 metrów kwadratowych bezpiecznej strefy. Mieszkańcy podpowiadali też aulę WSB jako dogodne miejsce – zaznacza Fecko.

Od kilku tygodni opracowywana jest możliwość zdalnego przeprowadzenia sesji, ale zdaniem Michała Kądziołki, sposób w jaki miałyby się odbyć obrady jest sprzeczny ze statutem, a jakość połączenia pozostawia wiele do życzenia.

- Prezydent i urząd nadal nie przygotował takiej możliwości. Mieliśmy sesje próbne na zaproponowanym przez ratusz oprogramowaniu. Niestety, zapachniało amatorszczyzną. Radni nie mogli zgłaszać wniosków formalnych, zgłaszać się dwukrotnie do dyskusji, a z drugiej strony bardzo mocno to przerywało. Nawet radni z drugiej strony stwierdzili, ze tak się nie da pracować – wyjaśnia Michał Kądziołka (PiS Wybieram Nowy Sącz). Jak dodaje, jeśli piątkowe próby wypadną dobrze, to sesje uda się kontynuować w poniedziałek 20 kwietnia.

Sceptycznie nastawiony jest do tego Leszek Zegzda.