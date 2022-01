Nowy Sącz. Strategiczne komisje sądeckie rady miasta miasta mają nowych członków. To radni przychylni prezydentowi Klaudia Kulak

Zapadła pozytywna decyzja w sprawie poszerzenia składu komisji o nowych członków

Decyzją większości radnych doszło do zmian w składzie osobowym dwóch ważnych komisji sądeckiej rady miasta. Mowa tutaj o Komisji rewizyjnej oraz Komisji infrastruktury i środowiska. Ich nowi członkowie to radni przychylni prezydentowi. Decyzja zapadła pomimo, iż zdaniem radnych klubu PiS to próba przejęcia strategicznych komisji rady miasta. Innego zdania byli natomiast radni opozycyjni, którzy od początku podkreślali, że chodzi wyłącznie o dobro miasta i mieszkańców oraz chęć pracy.