Nowy Sącz. Szykuje się remont basenu przy ul. Nadbrzeżnej. Budynek zostanie zmodernizowany wewnątrz i na zewnątrz [ZDJĘCIA] Klaudia Kulak

Nowy Sącz dysponuje jedną krytą pływalnią. Została oddana do użytku 1997 roku, czyli już 23 lata temu i jej stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Ostatni większy remont przeszła w 2012 roku. To sprawia, że wielu mieszkańców miasta wybiera baseny w sąsiednich miejscowościach między innymi w Chełmcu, gdzie warunki są po prostu lepsze. Sądecki MOSiR, który zarządza obiektem zapowiada jednak remont. Przygotowywany jest właśnie projekt, w ramach którego pływalnia zostanie zrewitalizowana. W planach jest też termomodernizacja budynku oraz zamontowanie instalacji fotowoltaicznej.