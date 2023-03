Nowy Sącz. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego są „zwolnieni z teorii”

Jak same przyznają, długo zastanawiały się nad tematem przedsięwzięcia. Wszystkie poradniki mówiły, aby stworzyć coś co związane będzie z wspólną pasją. Co jednak kiedy ktoś tej pasji nie posiada? Zdecydowały więc, że przybliżą temat hobby czy zainteresowania młodzieży ze szkół podstawowych. W sieci funkcjonuje ich strona internetowa, która działa pod adresem: zwzt47.wixsite.com/enteryourspace, a także profil na Instagramie, gdzie regularnie pojawiają się posty poruszające temat projektu.

Podczas zajęć z 7 i 8-klasistami omawiają m.in. co dokładnie daje nam pasja i jak wpływa na nasz rozwój, poruszają temat uzależnień i sposób w jaki nasze hobby może nas od nich uchronić. Podpowiadają również co zrobić gdy ktoś jeszcze go nie odnalazł oraz wspominają o zagrożeniach płynących z posiadania obsesyjnej pasji. Następnie uczniowie w grupach malują plakaty związane z pasją, na których muszą zawrzeć jeden z wylosowanych wcześniej tematów. Ma to na celu rozwinięcie kreatywności i umiejętności pracy w grupie.