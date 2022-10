Nowy Sącz. Uczniowie sądeckiego liceum uczą jak bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw internetu

Zauważyliśmy, że coraz częściej dzieci, młodzież oraz osoby starsze, mogą być zagrożeni z powodu niebezpieczeństwa, które znajduje się w internecie. Każdy z nas często korzysta z komputera, bądź telefonu co w obecnych czasach jest dość powszechnym zjawiskiem i naszym życiem codziennym. Niestety z internetu korzystają również osoby, które wykorzystują go do popełniania przestępstw. Dzięki platformie stworzonej przez Fundację Zwolnieni z Teorii, stworzyliśmy projekt za pośrednictwem którego nasz zespół postara się pomóc w znacznym stopniu zrozumieć idee korzystania z internetu i zmniejszyć ilość osób podatnych na oszustwa internetowe. Już niedługo na naszej stronie Robociaki.com pojawi się informacja o warsztatach technologicznych dla wszystkich zainteresowanych osób, niezależnie od wieku. Podczas nich uczestnicy będą mogli poznać podstawy bezpiecznego korzystania z internetu oraz nowoczesnej technologii dzisiejszego pokolenia, co więcej ułożyliśmy wirtualny plan, który pomoże nam działać na większą skalę i uzyskać jak największy rozgłos. Dzięki temu możemy też zobaczyć większe rezultaty w rzeczywistości. Wszystkie zdobyte fundusze od naszych sponsorów (Monika Koral i Kinga Cepiga) pozaszkolne formy edukacji, pozwolą nam zainwestować w jak najbardziej nowoczesny sprzęt, który wykorzystamy w organizacji warsztatów stacjonarnych. Do tej pory z pomocą VI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, które udostępniło nam sale, dzięki której mamy odpowiednie warunki do pracy i rozwoju, udało nam się zorganizować warsztaty dla klasy pierwszej. Uczestnicy mogli zapisać się na nie dzięki naszej stronie internetowej, która całkowicie została stworzona przez nas zespół. Dzięki takiej formie pracy wiele osób uzyska darmowe wsparcie i wiedzę w zakresie technologii i internetu, ale również my dzięki waszej pomocy możemy zdobyć certyfikaty, które pomogą nam w dalszym kształceniu i uzyskaniu satysfakcji zdobytej poprzez ciężką pracę i rozwijanie się naszego projektu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zapisania się w warsztatach. Zachęcamy również do śledzenia naszych dalszych postępów. Mamy nadzieje, ze dzięki naszemu wysiłkowi i pracy coraz więcej młodych, jak i starszych osób zacznie bezpiecznie i z głową korzystać z przestrzeni internetowej.