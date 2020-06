Nowy Sącz. Uwaga kierowcy. Wracają opłaty w miejskiej strefie parkowania. Ile kosztuje parking w mieście?

fot. Joanna Mrozek

O poniedziałku, 22 czerwca, wracają opłaty za parking w centrum Nowego Sącza. Tym samym kończy się czas bezpłatnego parkowania, które umożliwiła decyzja uchwały rady miasta z 24 kwietnia. Nie uiszczenie opłaty za parkowanie samochodu lub też przekroczenie opłaconego czasu postoju, kierowcy będą musieli zapłacić dodatkowe 100 zł. Na pewne ulgi mogą natomiast liczyć posiadacze Karty Nowosądeczanina. Funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania było zawieszone uchwałą Rady Miasta od 24 kwietnia z powodu zagrożenia epidemicznego. Zarządzające Strefą Płatnego Parkowania Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu przypomina, że za brak wniesienia opłat za parkowanie lub przekroczenie opłaconego czasu postoju pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100 zł. W strefie “A” płacimy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00: 3 zł za pierwszą godzinę postoju, 3,60 zł za drugą i 4,30 zł za trzecią. Kolejne godziny – 3 zł za każdą. Posiadacze Karty Nowosądeczanina (kart wydano do tej pory już ponad 21 tys. sztuk) mają odrębny cennik: pierwsze 90 minut parkowania bezpłatne (możliwe tylko raz w ciągu doby). Po upływie tego czasu posiadacz karty płaci 2 zł za pierwszą godzinę, 2,40 zł za drugą i 2,80 zł za trzecią (potem znowu 2 zł/h). Parkowanie w strefie “B” to koszt 2 zł za pierwszą godzinę, 2,40 zł za drugą i 2,80 zł za trzecią. Czwarta godzina i kolejne – 2 zł. Analogicznie jak w strefie “A” inne stawki obowiązują posiadaczy Karty Nowosądeczanina. Po upływie bezpłatnych 90 minut – 1 zł za pierwszą godzinę, 1,20 zł za drugą i 1,40 zł za trzecią (potem znowu 1 zł).