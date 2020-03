Nowy Sącz. Uwaga kierowcy! Zmieniła się organizacja ruchu przy Grodzkiej i Kunegundy

Od wtorku, 31 marca, zamknięte dla ruchu będą ulice: Grodzka od ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich do ul. Jagiellońskiej, Jagiellońska od ul. Szczęsnego Morawskiego, Kunegundy od ul. Zygmuntowskiej do ul. Grodzkiej

oraz skrzyżowanie ulic: Jagiellońskiej, Grodzkiej i Kunegundy. Mieszkańcy wskazanych ulice będą mogli dojeżdżać do swoich posesji.

Taka zmiana organizacji ruchu spowoduje pewne utrudnienia, dlatego też Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu wyznaczył objazdy dla kierowców. Od ul. Grodzkiej będzie można skręcić w lewo w ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich i dalej ulicą Zygmuntowską dojechać do ul. Węgierskiej. Z ul. Jagiellońskiej można skręcić w lewo w ul. Szczęsnego Morawskiego i następnie dojechać do Al. Wolności i dalej Al. Batorego do ul. Zygmuntowskiej.

Natomiast od ulicy Kunegundy (Węgierskiej) – można skręcić w prawo w ul. Zygmuntowską do Al. Batorego i dalej Al. Wolności.