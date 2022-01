Nowy Sącz. W Nowym Sączu przybędzie mieszkań. STBS wybuduje kolejne miejskie apartamentowce. Gdzie powstaną? [ZDJĘCIA]

Po wielu latach przerwy w Nowym Sączu powstają miejskie mieszkania. W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęły się prace związane z budową pierwszego miejskiego apartemantowaca. Dzięki inwestycji przybędzie w mieście 53 mieszkań do wynajęcia. Będzie tam też podziemny parking na 22 samochody oraz 31 miejsc parkingowych na zewnątrz obiektu.

- Po jedenastu latach przerwy przystępujemy do budowy mieszkań przez miasto. Mieszkania te będą łatwiej dostępne i nie będą kosztować tyle, co na rynku komercyjnym. To pierwszy krok i tego typu działalność chcielibyśmy rozwijać - mówił w dniu podpisania umowy z STBS prezydent Ludomir Handzel.