Nowy Sącz. Więźniowie z Zakładu Karnego włączyli się w walkę z koronawirusem

fot. arch. Zakład Karny Nowy Sącz

Więźniowie z Zakładu Karnego w Nowym Sączu włączyli się do walki z koronawirusem. W ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga, dwudziestu osadzonych od kilkunastu dni szyje maseczki, które trafiają następnie do różnych instytucji na terenie Małopolski. Dotychczas uszyli ich około 2,5 tys. To jednak nie jedyne prace jakie więźniowie wykonują w sądeckim Zakładzie Karnym.