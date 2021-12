Nowy Sącz. Wojewódzki Urząd Pracy będzie współpracował z firmą Wiśniowski. Podpisano porozumienie [ZDJĘCIA]

- Jestem przekonany, że jest to początek bardzo dobrej współpracy pomiędzy firmą, a Wojewódzkim Urzędem Pracy. Staramy się być instytucją bardzo aktywną i w przeciwieństwie do Powiatowego Urzędu Pracy nie działamy z bezrobotnymi, tylko wspieramy osoby pracujące lub wchodzące w rynek pracy - mówił podczas spotkania Michał Kądziołka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Jak przyznała Krystyna Baran, prezes zarządu firmy Wiśniowski, obecnie na rynku pracy brakuje przede wszystkim specjalistów. Jej zdaniem to między innymi pokłosie edukowania ludzi młodych w szkołach ogólnokształcących, a nie zawodowych. Wiedza i doświadczenie firmy ma wspierać projekty realizowane przez WUP i na odwrót. Na mocy podpisanego porozumienia współpracować będą w wielu obszarach.

- Jestem przekonana, że nasze doświadczenia w połączeniu z widzą i doświadczeniem WUP przyczynią się do powstanie dobrych warunków dla osób, które chcą zwiększać swoje kompetencje. To droga do wspólnego rozwoju, która długofalowo na sytuacje na rynku pracy nie tylko w naszym regionie - mówiła Baran