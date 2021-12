Nowy Sącz. Wystawa rzeźb z ołtarza głównego bazyliki św. Małgorzaty [ZDJĘCIA]

W środę 15 grudnia miał miejsce wernisaż wystawy. Sądeczanie mają niepowtarzalną okazję, by podziwiać z bliska XVII-wieczne dzieła. Okazją do trwającej w latach 2020-2021 gruntownej renowacji figur i elementów ornamentyki był remont sądeckiej fary. Na wystawie, zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, przy współpracy z parafią Św. Małgorzaty, zgromadzono ok. 18 rzeźb.

Zgromadzonych w Domu Gotyckim przywitał Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek. Za pracę przy wystawie podziękował Annie Florek oraz Janowi Kołbonowi z Muzeum Okręgowego.

W wernisażu uczestniczyła Marta Mordarska, wiceprzewodnicząca komisji kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego, prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz proboszcz bazyliki św. Małgorzaty dr Jerzy Jurkiewicz.

Jak powiedział proboszcz bazyliki renowacja figur trwała kilka miesięcy. - Prowadzona była od kwietnia - powiedział proboszcz bazyliki św. Małgorzaty. – Jest to wyjątkowa wystawa, jest to wyjątkowa chwila, bo figury, które towarzyszą sądeczanom od XVII wieku mogłyby wiele powiedzieć, na pewno wysłuchały wielu modlitw. Cieszę się, że to piękne dziedzictwo możemy niemal dotknąć oczami – mówił proboszcz Jerzy Jurkiewicz.