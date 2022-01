Nowy Sącz. Zaginął 44-letni Wacław Spólnik z Kąclowej. Od miesiąca nie daje znaku życia [ZDJĘCIA] Klaudia Kulak

Końcem września mężczyzna opuścił kraj. Wyjechał do pracy za granicę. W Niemczech przebywał dokładnie od 28 września natomiast od 6 grudnia do chwili obecnej rodzina nie ma z nim żadnego kontaktu. Nie nawiązał go z żadnym z członków rodziny, którzy proszę o pomoc w jego poszukiwaniach.