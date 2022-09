Nowy Sącz. Zbadaj piersi w mammobusie i porozmawiaj o profilaktyce z doradcami Narodowego Funduszu Zdrowia OPRAC.: Marek Długopolski

Spośród ponad 50 tys. Małopolanek, które w tym roku wykonały już profilaktyczną mammografię, na dalsze badania z powodu niepokojących zmian skierowano 3 tys. pań 123rf

Regularna mammografia to klucz do wczesnego wykrycia raka piersi. Możesz ją zrobić m.in. na pokładzie mammobusu. 29 września zaparkuje on w Nowym Sączu, pojawi się tam również plenerowe stanowisko małopolskiego NFZ.