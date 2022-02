Nowy Sącz. Złote gody sądeckich małżonków. Wśród jubilatów były prezydent Nowego Sącza Józef Wiktor [ZDJĘCIA]

- Jestem szczęśliwy, że ta sala jest pełna tak znamienitych mieszkańców Nowego Sącza. Z podziwem na was patrzę, bo 50 lat wspólnej drogi to często były momenty trudne, ale tym bardziej to właśnie wy dajecie świadectwo jak ważna jest ta druga osoba, która idzie z wami przez życie. Gratuluje Państwu tego, że potrafiliście pokazać swoim życiem jak ważni jesteście nie tylko dla siebie, ale także dla swoich rodzin, dla Polski, dla Nowego Sącza – mówił podczas uroczystości prezydent Ludomir Handzel.