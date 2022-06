Nowy Sącz. Zmarł ceniony neurolog Zdzisław Jabłoński. W czwartek ostatnie pożegnanie doktora

Śp. Zdzisław Jabłoński urodził się 6 lutego 1954 roku w Nowym Sączu. Ukończył studia na Akademii Medycznej w Krakowie. Jego specjalizacją była neurologia i rehabilitacja. Prywatną praktykę prowadził przy ul. Lachów Sądeckich w Nowym Sączu. Pacjenci pamiętają go jako kierownika Obwodu Lecznictwa Kolejowego PKP w Nowym Sączu. Przez wiele lat był tam również szefem specjalistycznych poradni neurologicznych i rehabilitacyjnych. Następnie związał się z Ośrodkiem Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym im. Świętego Ojca Pio w Stróżach. Pełnił tam funkcję zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa oraz ordynatora Zakładu Rehabilitacji Leczniczej. W 2016 roku udało mu się spełnić swoje największe marzenie. W Ptaszkowej, poniżej Centrum Sportów Zimowych, wybudował i otworzył Centrum Rehabilitacyjno Medyczne JazMed.



Śp. Zdzisław Jabłoński był człowiekiem stanowczym i decyzyjnym. To sprawiało, że był wymagający wobec pacjentów, którym narzucał reżim terapeutyczny. Jego fachowa wiedza i oddanie pacjentom przynosiły wspaniałe afekty. Do doktora Jabłońskiego ustawiały się kolejki i był jednym z tych ordynatorów, którzy potrafili przyjąć jednego dnia nawet do 100 pacjentów. To poczucie misji, jakie niesie zawód lekarza i chęć pomocy jak największej liczbie osób, towarzyszyły mu praktycznie do samego końca. Na początku 2021 r. u doktora Jabłońskiego wykryto nowotwór. Mimo pojętego ciężkiego leczenia, nie zostawił swoich pacjentów. Gdy nie miał już siły stać na własnych nogach, przyjmował ich na wózku. Skończył niedługo przed śmiercią, gdy opuściły go siły.



Śp. Zdzisław Jabłoński odszedł w sobotę 18 czerwca otoczony najbliższą rodziną. Zostawił żonę, syna, synową i wnuka. Żona Lucyna, z którą w małżeństwie przeżył 45 lat, pożegnała go w nekrologu tymi słowami: „Byłeś największą miłością, moją odwagą i męstwem. Moją dumą, moim życiem. Na koniec nadzieją na spotkanie w Niebie”.



Uroczystości pogrzebowe śp. Zbigniewa Jabłońskiego rozpoczną się w czwartek, 23 czerwca, o godz. 10.30 modlitwą różańcową w kościele pw. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej. O godz. 11 odprawiona zostanie Msza św. żałobna. Po nabożeństwie urna z prochami Zmarłego zostanie przewieziona na Cmentarz Komunalny przy ul. Śniadeckich w Nowym Sączu, skąd o godz. 13 nastąpi odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku.