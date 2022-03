Nowy Sącz/Sądecczyzna. Coraz więcej uchodźców z Ukrainy przybywa do naszego regionu

Jak na razie największą grupę uciekinierów z Ukrainy przyjęło niewielkie sądeckie uzdrowisko Muszyna.

Zaznacza, że gmina zadeklarowała władzom wojewódzkim możliwość zaoferowania wsparcia łącznie 700 osobom.

- Zostały one zakwaterowani w obiektach wczasowych, pensjonatach i kwaterach prywatnych. Niektórzy znaleźli schronienie w domach u polskich rodzin - wylicza burmistrz Golba.

Uchodźcom udzielono wszelkiej niezbędnej pomocy, mieli oni także kontakt z lekarką, która jest Ukrainką..

- Kiedy przybyli do Muszyny byli, co zrozumiałe, w nienajlepszej kondycji, wycieńczeni podróżą i przerażeni całą sytuacją. Obawiali się o los najbliższych, którzy pozostali na Ukrainie. Jednak po dwóch dniach zaczął pojawiać się na ich twarzy uśmiech tym bardziej, że zostali zaopatrzeni w telefony, by móc porozumieć się z rodziną - wyjaśnia burmistrz.