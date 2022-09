Nowy Sącz/Sądecczyzna. W weekend nie zabraknie atrakcji. Gdzie i jak można spędzić czas? Sprawdź w naszej galerii Alicja Fałek

Choć to już drugi weekend września, to w Nowym Sączu oraz powiecie nowosądeckim, nie zabraknie ciekawych wydarzeń. To właśnie 10 i 11 września w Starym Sączu odbędzie się jubileuszowa, 30. edycja Agropromocji z licznymi atrakcjami. Koncerty zespołu Młodzi i Piękni oraz Sławomira towarzyszyć będą Jesieni Grybowskiej. Ale to nie wszystko. Zobacz na kolejnych zdjęciach jakie wydarzenia zaplanowano na weekend.