OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474, ze zm.),

STAROSTA NOWOSĄDECKI

zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 30 sierpnia 2019 r. przez Pana Krzysztofa Farona reprezentującego inwestora: Wójta Gminy Podegrodzie działającego jako zarządca dróg gminnych, decyzją z dnia 8 stycznia 2020 r. odmówiono wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowę drogi gminnej Nr 293632K od km 0+101,25 do km 156,50 w ramach zadania pn. „Odbudowa kładki w ciągu drogi gminnej Do Mikulca Nr 293632K w miejscowości Olszana w km 0+770,00 potoku Wolica”.

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Starosty Nowosądeckiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1, II piętro, pokój 303 A, tel. 18 41 41 853 w poniedziałek-piątek w godz. 800 – 1500 .

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu ww. terminu strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a zatem nie może podlegać zaskarżeniu do WSA.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Starosty Nowosądeckiego, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.