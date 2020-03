OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 11f ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, ze zmianami)

Starosta Nowosądecki

zawiadamia, że na wniosek złożony przez Pana Krzysztofa Farona reprezentującego inwestora: Wójta Gminy Łącko, w dniu 12 marca 2020 r., wydał decyzję Nr 1/D/2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej**pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 292031K w km 0+000,00 do km 0+076,00 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 969 odc. 120 w km 1+055,60 do km 1+613,70 oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Łącko, gm. Łącko, powiat nowosądecki ”.**

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w jednostce ewidencyjnej Łącko, w obrębie ewidencyjnym Łącko [0004], na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi: przed nawiasem podano nr działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano nr działki przed podziałem):

1) znajdujących się między liniami rozgraniczającymi drogę gminną: 1881/8 (1881/5), 1882/7 (1882/3), 1882/9 (1882/4) oraz na części działek ew. nr 1881/4, 1882/2;

2) znajdujących się między liniami rozgraniczającymi drogę wojewódzką: 1405/8 (1405/3), 1407/3 (1407/1), 1408/12 (1408/10), na części działek ew. nr 1412/3 i 1458/8 oraz w całości na działce ew. nr 1458/6 i 1412/4, która realizowana będzie jako obowiązek rozbudowy drogi wojewódzkiej;

3) znajdujących się w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek:

a) dokonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu na działkach ew. nr: 1412/2, 1391/5, 1393/1, 1394/1 i 1395/1;

b) dokonania przebudowy zjazdów na działkach ew. nr: 1403/22, 1405/5 i 1882/8 (1882/3).

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:

1. Ustalenia lokalizacji drogi (określenia linii rozgraniczających teren planowanej inwestycji),

2. Zatwierdzenia podziału nieruchomości (linie rozgraniczające stanowią linie podziału nieruchomości),

3. Oznaczenia nieruchomości, które stają się własnością Gminy Łącko,

4. Ustalenia obowiązku rozbudowy drogi wojewódzkiej, przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy zjazdów.

5. Zatwierdzenia projektu budowlanego.

Powyższej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Starosty Nowosądeckiego. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem tut. urzędu pod numerem tel. 18 41 41 873 w poniedziałek-piątek w godz. 800 – 1500.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu ww. terminu strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a zatem nie może podlegać zaskarżeniu do WSA.