Od hodowli koni i jeździectwa po informatykę. Szkoła w Nawojowej kształci najlepszych fachowców!

To jedna z najlepiej wyposażonych placówek na Sądecczyźnie. Może się pochwalić świetnymi warunkami do nauczania. Młodzi ludzie mają tam do wyboru wiele ciekawych, przyszłościowych kierunków, które pozwolą im się rozwijać, nabyć cenne umiejętności i zostać fachowcami w wybranych dziedzinach, a tym samym – zdobyć atrakcyjną pracę.

W skład ZSP w Nawojowej wchodzą: Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Informatyczne, Technikum Hodowli Koni, Technikum Weterynarii oraz Wielozawodowa Branżowa Szkoła I stopnia.

Młodzi ludzie, którzy wybiorą naukę w technikum, mogą się kształcić w kierunkach: technik architektury krajobrazu, technik hodowli koni, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk oraz technik weterynarii. Natomiast uczniowie szkoły branżowej szkolą się w takich specjalnościach jak: rolnik, ogrodnik, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, stolarz, fryzjer, kucharz oraz sprzedawca.

Dyrektor ZSP im. Wincentego Witosa Michał Bulzak podkreśla, że placówka może się pochwalić bogatą ofertą edukacyjną i wieloma ciekawymi specjalnościami. Jedną z nich jest technik hodowli koni. Zajęcia prowadzi trener polskiej kadry narodowej juniorów Jacek Wodyński. Absolwenci, którzy ukończą czteroletnią naukę, mogą pracować np. jako instruktorzy hipoterapii albo prowadzić własny ośrodek jeździecki czy gospodarstwo agroturystyczne.

Dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi cieszą się również takie specjalności jak technik informatyk czy technik weterynarii. Jeśli chodzi o tę ostatnią, to bardzo istotny jest fakt, że duży nacisk kładzie się tu na umiejętności praktyczne: uczniowie mogą opiekować się zwierzętami, przygotowywać je do różnych zabiegów, a także asystować przy prawdziwych operacjach.

Liczne sukcesy nawojowska placówka osiąga również w dziedzinie gastronomii. Jej uczniowie, którzy kształcą się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, zawsze osiągają czołowe lokaty w różnych konkursach kulinarnych. Warto tu również podkreślić, że młodzież odbywa zajęcia w najpopularniejszych hotelach na Sądecczyźnie, rozwijając tym samym swe umiejętności w praktyce.

Wszystko to jest możliwe dzięki doświadczonej kadrze. Wymienić tu należy m.in. Teresę Sendecką, Annę Wilk i Elżbietę Repel – nauczycielki zawodu, które przygotowują młodych ludzi do udziału w olimpiadach. Natomiast sukcesy przyszłych techników architektury krajobrazu to zasługa Marii Kiełbasy.

Nawojowska placówka stara się na bieżąco dostosowywać swą ofertę kształcenia do potrzeb wciąż zmieniającego się rynku pracy. Jak informuje dyrektor Michał Bulzak, przeprowadzona została analiza rynku pracy, która pokazała, że w wielu lokalnych zakładach brakuje wykwalifikowanych pracowników administracyjnych. Ponadto przeprowadzono krótkie ankiety w szkołach odnośnie aktualnych potrzeb edukacyjnych młodych ludzi. W efekcie w ZSP uruchomione zostały dwa nowe kierunki: technik ekonomista i technik budownictwa.

Poziom kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej jest tak wysoki również dlatego, że placówka może liczyć na wsparcie Nowosądeckiego Starostwa, które przeznacza duże fundusze na jej potrzeby (pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni, remonty itd.). Ponadto ZSP współpracuje – w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” – krakowskimi uczelniami wyższymi: Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem jagiellońskim, Uniwersytetem Rolniczym oraz Uniwersytetem Pedagogicznym.

Prócz tego już od siedmiu lat uczniowie jeżdżą na praktyki zawodowe za granicę (np. do Wielkiej Brytanii i Włoch) w ramach unijnego programu Erasmus. To wszystko sprawia, że młodzi ludzie osiągają imponujące wyniki w nauce, co w przyszłości pozwoli im stać się cenionymi fachowcami w swoich dziedzinach.

Wspomnieć także należy, iż technikum i szkoła branżowa to nie wszystko. Prócz tego ZSP prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach pszczelarz, rolnik, kucharz i kelner. Trwają one rok i kończą się egzaminem państwowym. Dzięki tym kursom każdy, kto chce się przebranżowić, może uzyskać nowe kwalifikacje i rozpocząć pracę w nowym zawodzie.