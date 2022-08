Odpust ku czci Sądeckiej Pani. Zobacz program nabożeństw w parafii Ducha Świętego Alicja Fałek

W środę, 24 sierpnia, rozpoczynają się uroczystości odpustowe ku czci Sądeckiej Pani, czyli w Parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu. Do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia pielgrzymować będą pątnicy, by pokłonić się przed cudownym obrazem i modlić się we własnych intencjach. Zobaczcie program uroczystości.