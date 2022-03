Ogólnopolska akcja „Śmieci skrzydeł nie mają” dotarła do Beskidu Sądeckiego [ZDJĘCIA]

Organizatorem akcji jest podróżnik i ekolog Dominik Dobrowolski, który z aktywistami z całej Polski zawiesił już kilkadziesiąt takich tabliczek. Wcześniej zostały one zamontowane m.in. w Karkonoszach, Beskidzie Śląskim, czy Górach Stołowych. W tym roku Dominik poprosił o pomoc wolontariuszy Fundacji Nowe Kierunki z Nowego Sącza, którzy chętnie dołączyli do tej inicjatywy. Wspólnie z Dominikiem wyruszyli na szlak w minioną niedzielę.

- Dołączyło do nas także pięć osób z Ukrainy, którym pomogliśmy znaleźć bezpieczne schronienie na Sądecczyźnie. W sumie 25 osób przemierzyło prawie 26 kilometrów, by pomóc „wylądować” tabliczkom z orłem w Beskidzie Sądeckim. Akcja wydaje się skromna, ale ma ogromne znaczenie. Na każdym kroku musimy uczyć i przypominać, że recykling to najlepsze rozwiązanie dla przyrody. Nie zostawiajmy śmieci w górach, bo nie jest to estetyczne, a co ważniejsze - śmieci stanowią zagrożenie dla zwierząt – podkreśla Bartosz Niemiec z Fundacji Nowe Kierunki.