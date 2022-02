Około 400 uchodźców wojennych znajdzie bezpieczne schronienie w Muszynie. Uzdrowisko gotowe na przyjęcie uciekających obywateli Ukrainy

- Część osób już dotarła. Zostali ulokowani w prywatnych domach. Cały czas czekamy jeszcze na osoby, które zostaną do nas skierowane z Olkusza - tam udało się im dotrzeć. Znajdą miejsce w domu wczasowym Kolejarz oraz obiektach, które do niego przynależą, czyli Lord i Szczyt. Łącznie będzie to około 400 osób - informuje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” burmistrz Muszyny.