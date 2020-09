Opole 2020 Debiuty. Na scenie zobaczyliśmy 10 młodych artystów. Znamy zwycięzcę konkursu [ZDJĘCIA]

Pogoda na poniedziałek, 7 września

W poniedziałek na południowym wschodzie wystąpią ciągłe opady deszczu (10-20 mm), a na Pomorzu przelotne (1-5 mm). Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. W Małopolsce termometry pokażą 11 st. C w Nowym Targu do 17 st. c w Krakowie, Tarnowie, Chrzanowie i Oświęcimiu. Powieje umia...