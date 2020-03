Oto sądeczanie na fotografiach z dzieciństwa. Poznalibyście ich? [ZDJĘCIA]

Od kilku dni na Facebooku modne jest nowe "wyzwanie". Internauci dzielą się swoimi zdjęciami z dzieciństwa i zapraszają do zabawy swoich znajomych oraz tych, co skomentowali, lub polubili zdjęcie. Nasi Czytelnicy również przesłali nam swoje zdjęcie z lat młodości. O co chodzi w tej zabawie?

Z uwagi na sytuacje związaną z epidemią koronawirusa sądeczanie pozostali w domach. To idealny czas, aby odkurzyć stare albumy i powspominać młodzieńcze lata. Użytkownicy Facebooka chętnie dzielą fotografiami podejmując wyzwanie. Niektórzy zostali nominowani do wzięcia udziału w zabawie otrzymując wiadomość takie treści:

Teraz twoja kolej . Umieściłaś „" lub "❤ "na moim wizerunku młodości, więc teraz twoja kolej, aby opublikować twoje zdjęcie z młodości zatytułowane „Wyzwanie przyjęte". Następnie wyślij ten tekst do tych, którzy „lubią" twój wizerunek młodzieży i poproś ich, aby opublikowali na ścianie swój wizerunek. Nie próbuj przerywać gry, ponieważ może być zarówno zabawna, jak i przyjemna! Zobaczcie kto podjął wyzwanie.Wy również dołączcie do zabawy.