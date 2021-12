Pałac Stadnickich w Nawojowej - perła, z której wydobywają dawny blask. Prace mają zakończyć się w połowie przyszłego roku [ZDJĘCIA Klaudia Kulak

Historia Pałacu Stadnickich w Nawojowej sięga XVI wieku, ale przyglądając się temu, co aktualnie dzieję się w Nawojowej śmiało można stwierdzić, że po setkach lat to miejsce wygląda znów jak w okresie swojej świetności. Trwające od 2019 roku prace związane z rewitalizacją zespołu pałacowo-parkowego sprawiły, że zaniedbany nieco budynek i jego otoczenie odzyskują dawny blask. Sporo zmieniło się nie tylko na zewnątrz, ale również wewnątrz i wszystko wskazuje na to, że już wkrótce - tak jak zakładano - pałac stanie się miejscem spotkań dla ludzi kultury, sztuki i biznesu.