Palec spuchł, obrączka za mała. Interweniowali strażacy [ZDJĘCIA]

W sobotę, 9 maja, do sądeckiego szpitala zgłosiła się kobieta z obrzękiem serdecznego palca. Jak się okazało wbiła w niego dużą drzazgę, a ten zaczął puchnąć. Przepływ krwi zaczęła blokować obrączka ze stali chirurgicznej, którą kobieta nosiła na palcu. Istniało zagrożenie dalszego obrzęku oraz powikłań zdrowotnych. Niestety pracownicy sądeckiego szpitala mimo prób nie poradzili sobie z pierścionkiem. Gdy nie udało się go rozciąć polecili kobiecie, by udała się do strażaków.

Przed godz. 13 kobieta zgłosiła się do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

- Najpierw naoliwiliśmy palec oraz zawinęliśmy nitkę pod obrączkę w celu zmniejszenia tarcia o obwodu palca. Potem użyliśmy cążek ale to nie pomogło - relacjonuje bryg. Marian Marszałek, naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego KM PSP w Nowym Sączu. - Zdecydowaliśmy się użyć szlifierkę kątową. Po zabezpieczeniu dłoni oraz palca cienką blaszką, nacięliśmy obrączkę szlifierką, a następnie rozcięliśmy przy pomocy cążek.