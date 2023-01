Patrycja Tuchlińska na nartach na Jaworzynie Krynickiej. Sylwestrowe szusy partnerki miliardera w modnym uzdrowisku

Sylwester 2022/2023 w Krynicy-Zdroju

Krynia-Zdrój to jedno z najchętniej odwiedzanych uzdrowisko na Sądecczyźnie. Żyje nartami, Sylwestrem i zimą, a ta w tym roku nie zawodzi. Turyści mimo wzrostów cen oraz inflacji w tym roku nie rezygnują z sylwestrowych wyjazdów.

Sezon zimowy 2022/2023 jak na razie bez koronowirusowych obostrzeń, które jeszcze w ubiegłych latach skomplikował wiele planów. Nie ma obostrzeń, dlatego ludzie chętnie decydowali się na spędzenie go poza domem. Hotele i pensjonaty miały obłożenie praktycznie w stu procentach. Na większości stoków w regionie odbyły się sylwestrowe nocne jazdy. Niezmiennie na deptaku bawili się wraz z Dj-em. Wielu turystów i mieszkańców przyszło przywitać nowy rok.

Patrycja Tuchlińska ukochana miliardera

Patrycja Tuchlińska (27 l.) to partnerka Józefa Wojciechowskiego (75 l.), szefa holdingu budowlanego J.W. Construction i byłego właściciela klubu sportowego Polonia Warszawa. Parę dzieli pięćdziesiąt lat różnicy, ale to nie jest przeszkodą w budowaniu trwałego i prawdziwego uczucia. Są razem od 2018 roku i doczekali się syna. Młoda mam nie odstępuje dziecka na krok i chętnie pozuje z nim do zdjęć.