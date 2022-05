Patrycja Tuchlińska spędza czas w hotelu Krynicy Zdroju wraz z Wojciechowskim. Tam odbędą się wybory Miss Małopolski 2022 [ZDJĘCIA]

Partnerka Józefa Wojciechowskiego- miliardera

Patrycja Tuchlińska (25 l.) to partnerka Józefa Wojciechowskiego (75 l.), szefa holdingu budowlanego J.W. Construction i byłego właściciela klubu sportowego Polonia Warszawa. Parę dzieli pięćdziesiąt lat różnicy, ale to nie jest przeszkodą w budowaniu trwałego i prawdziwego uczucia. Miliarder ma zamiłowanie do pięknych i znacznie młodszych kobiet. Para jest razem od 2018 roku i doczekała się dziecka.

Zakochani nie kryją się ze swym uczuciem i chętnie pokazują się razem na wydarzeniach publicznych, jednak wspólnych zdjęć nie publikują w serwisach społecznościowych.

Kim jest Józef Wojciechowski?

Działa głównie w branży deweloperskiej. Jak podaje branżowy Forbes, na którego listę 100 najbogatszych Polaków biznesmen regularnie trafia, "J.W. Construction od początku istnienia wybudował ponad 25 tys. mieszkań i 350 domów jednorodzinnych w Warszawie, Katowicach, Łodzi i Gdyni. Firma ma w swoim portfolio również inwestycje komercyjne i hotelowe. .